Die Dorstener Interessengemeinschaft Altstadt (DIA) und die Markthändler werden in Zusammenarbeit mit der Stadtagentur Dorsten auch in diesem Jahr die beliebte Stiefelsuchaktion für Kinder fortsetzen - allerdings angepasst an die Corona-Auflagen.

„Die beliebte Stiefelsuchaktion in der Dorstener Innenstadt, bei der Kinder zu Nikolaus mit Süßigkeiten und dem einen oder anderen Gutschein beschenkt werden, gibt es schon seit 2010. Auch wenn die Aktion in Zeiten der Corona-Pandemie etwas angepasst werden musste, möchten wir nicht darauf verzichten“, sagt Lorenzo Köller, der 1. Vorsitzende der DIA.

Rund 200 Kinderstiefel sind in den vergangenen Jahren von der Dorstener Kaufmannschaft gefüllt worden. In diesem Jahr wird es im Ablauf einige Änderungen geben: Weil Menschenansammlungen in Zeiten der Corona-Pandemie vermieden werden sollen, geben Kinder ihre geputzten Stiefel nicht ab. Die Mitarbeiterinnen der Stadtinfo Dorsten geben in der Woche vom 23. bis 27.11.2020 die aus den Vorjahren bekannten Nummernabschnitte aus. Insgesamt sind 200 Nummernabschnitte erhältlich. Beim Abholen eines Nummernabschnittes gilt: Kommen Sie bitte einzeln in die Stadtinfo, tragen Sie Ihre Mund-Nase-Bedeckung und halten Sie Abstand!

Dann dürfen die Kinder gespannt auf den Nikolaus sein. In der Zeit vom 3. bis 5.12.2020 können sich die Kinder samt ihres Nummernabschnitts in den beteiligten Geschäften und Marktständen in der Innenstadt auf die Suche nach einer kleinen Überraschung machen.

„In diesem Jahr ist die Aktion zwar etwas anders, aber ich bin sicher, dass wir alle mit dem nötigen Abstand und der Beachtung der Corona-Regeln genauso viel Spaß an dieser schönen Dorstener Nikolausaktion haben wie in den Vorjahren“, sagt Sabine Fischer, die Leiterin der Stadtagentur.

Die Öffnungszeiten der Stadtinfo für die Abholung der Nummernabschnitte:

23.11.2020 in der Zeit von 9.00 – 18.00 Uhr

24.11.2020 in der Zeit von 9.00 – 17.00 Uhr

25.11.2020 in der Zeit von 9.00 – 17.00 Uhr

26.11.2020 in der Zeit von 9.00 – 18.00 Uhr

27.11.2020 in der Zeit von 9.00 – 13.00 Uhr

Neben dem Namen des Kindes muss auch eine Telefonnummer angegeben werden.