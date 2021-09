Die Emotionalkörper-Therapie (EKT) ist eine körperorientierte Therapieform, die bei vielen psychischen und körperlichen Beschwerden als sehr wirksam sowohl von Erwachsenen als auch von Kindern und Jugendlichen wahrgenommen wird.

Als sanfte Methode aktiviert die EKT Selbstheilungskräfte und emotionale Wachstumsprozesse, indem man mit seiner Krankheit, seinem Gefühl oder seiner seelischen Blockade kommuniziert. Auf diese Weise kann es gelingen, wieder in Kontakt zu seinem inneren Wesen und Wissen zu kommen. Durch die EKT kann man emotionale Schwierigkeiten, wie z. B. Hemmungen, Ängste, Stress, aber auch körperliche Beschwerden in ein positives Selbstwertgefühl, in Kraft und Lebensfreude verwandeln. Die EKT ist einfach zu erlernen und so angelegt, dass man bereits nach diesem Schnupperworkshop die ersten EKT-Schritte selbst gehen kann.

Termin: Mittwoch, 29.9.21, 18:00 – 20:30 Uhr. Die Gebühr beträgt 14 Euro. Telefonische Anmeldungen und Auskünfte unter VHS-Tel. 0 23 62 / 66 41 60 oder 66 41 64. Anmeldungen über das Internet: www.vhs-dorsten.de.

Quelle: Stadt Dorsten