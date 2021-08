Die Zahl der Elektroautos in Deutschland wächst. Mittlerweile sind mehr als eine Million elektrisch angetriebene Fahrzeuge (inkl. Nutzfahrzeuge und Busse) für den Straßenverkehr zugelassen. Tendenz steigend. Das zunehmende Interesse an reinen Stromern und Plug-in-Hybriden sorgt inzwischen täglich für Mitgliederanfragen bei den Technik-, Verkehrs- und Verbraucherschutz-Experten des ADAC Nordrhein: Wann lohnt sich die Anschaffung eines E-Fahrzeugs überhaupt? Stimmen die Reichweitenangaben? Dauert das Laden immer noch so lange? Wie kann ich zu Hause laden? Und welche Fördermittel gibt es?

In einem digitalen Live-Talk (für ADAC Mitglieder und Nicht-Mitglieder) beantworten drei Elektromobilitäts-Experten am 19. August (18 bis 19 Uhr) die wichtigsten Verbraucherfragen zum E-Auto-Kauf. Im Fokus stehen sowohl die rechtlichen Aspekte beim Kauf als auch technische Gesichtspunkte. Fragen können während des Talks per Chatfunktion gestellt werden.

Heute tanken. Morgen laden.

Digitaler Live-Talk (Expertenrunde) des ADAC Nordrhein zum E-Auto-Kauf

Donnerstag, 19. August 2021 (18 bis 19 Uhr)

Experten:

Manuel Griesmann, Technik-Experte aus dem ADAC Technikzentrum in Landsberg am Lech

Dr. Kurt Reinking, Rechtsanwalt aus Köln, Autor und Referent zum Thema „Autokauf & Leasing“

Martin Böhm, Präsident des Fachverbands Elektro- und Informationstechnische Handwerke Nordrhein-Westfalen, Troisdorf

Moderation:

Gabriele Schön, Rechtsexpertin und Verbraucherschützerin des ADAC Nordrhein

Anmeldung:

ADAC Mitglieder und auch Nicht-Mitglieder können sich via Mail an verbraucherschutz@nrh.adac.de oder telefonisch unter 0221 47 27 47 zum digitalen Live-Talk anmelden. Fragen können während des Talks per Chatfunktion gestellt werden.

Quelle: ADAC Nordrhein e.V.