Das Finanzamt Marl bietet auch in 2022 wieder duale Studien- und Ausbildungsplätze mit exzellenten Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten an.



Viele Schülerinnen und Schüler haben keine genaue Vorstellung davon, wie die Arbeit in einem Finanzamt aussieht, welche verschiedenen Tätigkeitsbereiche bestehen und wie ein duales Studium oder eine Ausbildung in der Finanzverwaltung NRW abläuft. Doch wo kann man sich in diesem Jahr über Studienplätze und Berufsinhalte informieren?

Daher lädt das Finanzamt Marl interessierte Schülerinnen und Schüler, die in 2022 ihre Schulausbildung erfolgreich abschließen, zur Infoveranstaltung „FAQ - kompakt vor Ort“ ins Finanzamt Marl, Brassertstr. 1, 45768 Marl ein.

duales Studium: Dienstag, 24.08.2021 von15:00 bis 17:00 Uhr

duale Ausbildung: Mittwoch, 25.08.2021 von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Weitere Informationen unter der Rufnummer 02365/516-1721. Für die Veranstaltungen ist eine Anmeldung unter der genannten Rufnummer erforderlich. Weitere Informationen zur Ausbildung und über das Berufsbild sind zudem unter www.die-zukunft-steuern.nrw oder als 360-Grad-Erlebnis unter www.deinerstertag.de/unternehmen/finanzverwaltung-nrw/ abrufbar.

Quelle: Finanzamt Marl