In der Corona-Krise geht es darum, die Gesundheit der Menschen zu schützen und die Infektionswelle so weit als möglich abzubremsen. Hierzu gehören die wichtigsten Schutzmaßnahmen der Händedesinfektion und der Vermeidung größerer Veranstaltungen.

Luca Schlotmann und Partner Hans Schuster von Nightaffairs reagieren in Absprache mit Bürgermeister Tobias Stockhoff, den städtischen Behörden sowie der DIA (Dorstener Interessengemeinschaft Altstadt) verantwortungsvoll und sagen deshalb den Feierabendmarkt am 27. März und "Dorsten isst mobil" am 28./29. März 2020 ab.

„Genauso wie wir unsere Patienten durch unsere besondere Praxishygiene schützen, wollen wir als Veranstalter den Empfehlungen des RKI-Instituts und des Gesundheitsministeriums folgen. Sobald keine Gefährdung mehr durch Covid-19 besteht, werden wir den erfolgreichen Feierabendmarkt fortsetzen und einen Ausweichtermin für Dorsten isst mobil finden,“ so Luca Schlotmann.

Hans Schuster betont: „Wir wissen wie wichtig die Veranstaltung und der verkaufsoffene Sonntag für die Dorstener Unternehmer ist, sehen jedoch vor allem unsere große Verantwortung als Veranstalter den Besuchern und Besucherinnen gegenüber.“