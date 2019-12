"The same procedure as every year!" Wie zu jedem Jahreswechsel verstärkt die Polizei Recklinghausen auch in diesem Jahr ihreAlkohol- und Drogenkontrollen.



Wie jedes Jahr bittet die Polizei nach Feiern zum Jahreswechsel die "Finger weg vom Steuer zu lassen!" Trotz regelmäßig angekündigter Kontrollen und Warnungen vor den Gefahren beim Führen eines Fahrzeugs unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gibt es immer wieder Unbelehrbare, die sich trotzdem hinter das Steuer setzen und dabei nicht nur sich, sondern auch andere in tödliche Gefahr bringen.

Damit das neue Jahr nicht gleich mit dem Verlust der Fahrerlaubnis und einer empfindlichen Geldstrafe beginnt, empfehlen wir: Lassen Sie Ihr Auto stehen, nutzen Sie zur eigenen und zur Sicherheit anderer öffentliche Verkehrsmittel oder rufen Sie ein Taxi!

Die Polizei wird am Silvester- und Neujahrstag verstärkt flächendeckendeAlkohol- und Drogenkontrollen durchführen. Jeder sollte damit rechnen, kontrolliert zu werden. Dabei wird nochmals darauf hingewiesen, dass auch die Polizei die vermeintlichen "geheimen" Schleichwege kennt und dort auch kontrolliert.

Der Rat der Polizei: "Unterschätzen Sie auch auf keinen Fall den Restalkohol im Blut. Nach einer Feier reichen ein kurzer Schlaf und ein Kaffee nicht aus, um den Alkoholpegel wieder auf null zu bringen. Schon eine geringe Menge Alkohol im Blut erhöht das Unfallrisiko um ein Vielfaches."