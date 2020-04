Danny und ihr Mann Dominik Heidenheim wohnen in Dorsten Holsterhausen undhaben am heutigen Freitag (4. April) beide ihren Geburtstag. Schweren Herzens haben sie

ihre geplante Party für heute abgesagt, denn natürlich hält sich das Ehepaar

an die Corona-Auflagen und deren Einschränkungen. Außerdem

wollen sie keine anderen Personen gefährden, obwohl sie beide und ihre

Familie aktuell gesund sind.

Doch die eigentlich geladenen Gäste wollten denbeiden Geburtstagskindern an ihren 40. bzw. 39. Ehrentag trotzdem

eine kleine Freude machen. Ohne deren Wissen organisierten die Verwandten

und Freunde einen spontanen Autokorso.

Unter einem Vorwand bat die ältesteTochter, die eingeweiht war, der Beiden vor die Tür. Gleich mehrfach fuhren

acht Fahrzeuge an dem Haus an der Borkener Straße vorbei. Die Autos waren

geschmückt mit Luftballons und dazu wurden noch Plakate mit Glückwünschenentworfen. Nur einmal wurde kurz auf dem Bürgersteig angehalten und per

Angel ein kleines Geschenk überreicht. Andere Präsente wurden vor dem Garten

auf dem Boden abgestellt. So wurde auch der entsprechende Abstand

eingehalten.

Danach fuhren alle wieder brav nach Hause. Die beidenGeburtstagskinder zeigten sich von der Überraschung hoch erfreut und waren

begeistert von der tollen Idee in diesen schweren Zeiten.

Text und Fotos: Bludau