Für das Wochenende und den kommenden Montag wurde für Deutschland eine Sturmwarnung herausgegeben. Für den Besuch der zwei Grundschulen in Schermbeck wurde in Absprache mit dem Schulträger folgende Entscheidung getroffen:

Die Schulen bleiben am Montag wegen des Sturmtiefs Sabine geschlossen. Für Eltern, die keine andere Betreuungsmöglichkeit finden, wird eine Notgruppe am Hauptstandort, Weseler Straße 12, eingerichtet.

Schulleiterin Jessica Steigerwald bittet die Eltern: "Versuchen Sie Ihre Kinder jedoch anderweitig unterzubringen – z.B. bei Freunden. Eltern, die Ihre Kinder in die Schule an der Weseler Straße 12 bringen müssen, bringen sie bitte bis in das Gebäude, geben Bescheid, wann sie es wieder abholen und holen es dann auch wieder im Gebäude ab. Kinder dürfen den Schulweg am Montag nicht alleine gehen. Die Notfallbetreuung ist ab 8 Uhr eingerichtet."

Gesamtschule Schermbeck



Die Gesamtschule Schermbeck berichtet auf ihrer Homepage folgendes:

Die Sturmwarnung für Montag sorgt für unterschiedliche Entscheidungen in den Städten. Für Schermbeck sind für Montag Morgen inzwischen Windgeschwindigkeiten von 40 km/h vorhergesagt, Böen aber bis 100 km/h. Die Sturmwarnung gilt bis 6.00 Uhr am Morgen. Es ist zzt. noch davon auszugehen, dass der Schulweg nicht gefährdet ist und somit der Unterricht stattfinden kann.

Sollte sich entgegen der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes eine andere Wettersituation ergeben, entscheiden die Eltern in eigenem Ermessen, ob sie ihr Kind zur Schule schicken. Dazu sagt das Schulministerium: „Eltern entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar und sicher ist. Bei extremen Wetterlagen können Eltern entscheiden, ihr Kind nicht in die Schule zu schicken. In diesem Fall ist die Schule von den Eltern umgehend zu informieren.“ Auf jeden Fall sind der Unterricht und die Betreuung aller Schülerinnen und Schüler sichergestellt.