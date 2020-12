"Wenn du richtig gutes Fleisch kaufen möchtest, dann gehe zu Slütter!" – diesen Satz kennen Bocholter seit vielen Jahren. Seit August vergangenen Jahres gilt das auch für Schermbeck und Umgebung. Denn im Hofladen Slütter, der die Räumlichkeiten der Landfleischerei Hegemann an der Freudenbergstraße 76 übernommen hat, werden Fleisch- und Wurstwaren aus eigener Haltung, Schlachtung und Verarbeitung angeboten.

Dirk und Josef Slütter, beide erfahrene Landwirtschaftsmeister, betreiben mit ihrem Team den Vollerwerbsbetrieb mit Ackerbau und Tierhaltung am Rande der Stadt Bocholt. Dort bewirtschaftet die Familie ihre Flächen nachhaltig und achtet auf eine artgerechte Schweine- und Rinderhaltung. Das Rindfleisch stammt von eigenen Tieren der Rasse Blonde d'Aquitaine. Die Tiere können auch jederzeit von Besuchern auf dem Hof besichtigt werden. Angeboten werden die hochwertigen Wurst- und Fleischwaren in Hofläden in Bocholt, Stadtlohn, Kleve, Borken-Rhedebrügge und Schermbeck.

In den liebevoll eingerichteten und betriebenen Hofläden werden neben Fleisch- und Wurstprodukten auch Brot- und Kuchenwaren aus dem eigenen Backhaus, Marmeladen, Chutney und Liköre, Süßes und Pikantes aus eigenen Früchten und Gemüsen mit Liebe nach alten Familienrezepten zubereitet und in dekorativen Gläsern oder Flaschen abgefüllt, sowie Weine, Liköre und vieles mehr. Außerdem überzeugt der Hofladen Slütter mit verschiedenem saisonalen Obst und Gemüse, Eier sowie Honigerzeugnisse aus der Region. Auf Wunsch stellt das Team auch individuelle Präsentkörbe zusammen. Zudem locken jeden Freitag gebratene Schnitzel – auf Wunsch auch mit köstlichen Beilagen nach hauseigenen Rezepten. Eine Auswahl an hochwertigem Geflügel – das für das bevorstehende Weihnachtsfest auch vorbestellt werden kann – oder Produkte der Ziegenkäserei Sondermann aus Lembeck sowie Wildfleisch von Jägern aus der Region runden das Angebot ab.

"Unser Hof wird nachhaltig bewirtschaftet, wir garantieren für die Qualität unserer Produkte", versprechen Dirk und Josef Slütter.

Passend zur vorweihnachtlichen Zeit bietet der Hofladen Slütter auch einen Weihnachtsbaumverkauf an. Die frisch geschlagenen Nordmanntannen sind ab sofort ebenfalls an der Freudenbergstraße 76 zu haben. Beim Kauf eines Baumes winkt den Kunden ein kleines Dankeschön sowie ein Glühwein – soweit es die Coronabestimmungen zulassen.

Kontakt:



Hofladen Slütter

Freudenbergstraße 76

Tel.: 02853/3324

www.hof-sluetter.de