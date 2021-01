In der AWO Wohnstätte in Dorsten auf der Hardt fand am Mittwoch, 13. Januar 2021, die Erstimpfung gegen CoViD19 statt. Alle 24 Bewohnerinnen und Bewohner sowie mehr als 80 Prozent der Mitarbeitenden haben die Chance wahrgenommen und sich gegen CoViD19 impfen lassen.

Der Impfstoff war schnell bestellt. Durch die Vermittlung eines Angehörigen, konnte dann der Kontakt zu Dr. Natalie Prison hergestellt werden und die Schwierigkeit, einen Arzt zu finden der die Impfungen durchführt, war endlich bewältigt. Dr. Prison arbeitet im Dorstener Krankenhaus als Notärztin und erklärte sich – auf die Notlage aufmerksam gemacht – aus ihrer beruflichen Haltung heraus selbstverständlich bereit, die Impfung durchzuführen.

Der Tag der Impfung war dann für manch einen Bewohner eine aufregende Sache. Bislang gab es keine der möglichen Komplikationen, sondern die gesamte Impfung verlief ohne Probleme – am Ende des Tages konnte Wolfgang Besier, Einrichtungsleitung der Wohnstätte, ein positives Fazit ziehen: „Heute wurde ein kleiner Schritt getan in Richtung Normalität und auch wenn es noch dauern wird, bis wieder alles so ist wie vor der Pandemie, lässt uns die Impfung positiv in die Zukunft schauen.“ Außerdem drückte er seinen Dank an die Ärztin aus: „Wir sind Frau Dr. Prison sehr dankbar. Nur durch ihren Einsatz konnten wir die Impfung so schnell umsetzen.“

Quelle: AWO Dorsten