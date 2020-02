Ab Sonntag Nachmittag und bis zum frühen Montag wird das Sturmtief „Sabine“ mit Orkanstärke erwartet. Dazu folgende Informationen für die Bürgerschaft:

Schulen:



Aufgrund der zu erwartenden starken Sturm-und Orkanböen kann der Schulweg am Montag für viele Schülerinnen und Schüler schwierig werden. Daher empfiehlt die Bezirksregierung Münster als Schulaufsichtsbehörde allen Eltern, ihre Kinder an diesem Tag nicht zur Schule zu schicken.

Unter Berücksichtigung dieser Empfehlung, die gleichlautend auch vom Bistum Münster für Bistumsschulen ausgesprochen wurde, haben die Leitungen der Dorstener Schulen in Abstimmung mit der Stadt Dorsten als Schulträger entschieden, dass am Montag kein Unterricht stattfindet.

Es gilt die dringende Empfehlung, Kinder nicht zur Schule zu schicken!

Es findet kein regulärer Unterricht statt!

Eltern sollten ihre Kinder möglichst zuhause lassen!

Wie von der Bezirksregierung angeraten, haben Schulleitungen und Schulträger sich damit auf eine stadtweit einheitliche Regelung verständigt. In den Schulen wird aber eine Notfall-Betreuung eingerichtet für alle Schülerinnen und Schüler, deren Eltern diese Nachricht nicht erreicht.

An den Schulen in städtischer Trägerschaft findet am Montag kein Unterricht statt.

Dies gilt für:

Alle städtischen Grundschulen

Gymnasium Petrinum

Gesamtschule Wulfen

Neue Schule

Geschwister-Scholl- und Dietrich-Bonhoeffer-Schule

Von-Ketteler-Schule

Haldenwangschule

Auch an den St. Ursula-Schulen (Gymnasium und Realschule) findet kein Unterricht statt. Dies haben die Schulleitungen entschieden. Sie folgen dabei der gleichlautenden Empfehlungen der Bezirksregierung Münster und des Bistums Münster an Eltern, Kinder am Montag nicht zur Schule zu schicken.

Die Montessori-Schulen (Reformschule und Grundschule) weisen ausdrücklich auf die Empfehlung der Bezirksregierung hin, alle Kinder am Montag zuhause zu lassen. Selbstverständlich sind die Lehrerinnen und Lehrer aber vor Ort, um eine Begleitung anwesenden Schülerinnen und Schüler sicher zu stellen.

Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs, die wegen extremer Witterungsverhältnisse das Berufskolleg nicht erreichen können, arbeiten an diesen Tagen im Ausbildungsbetrieb, soweit dieser zumutbar erreicht werden kann.

Kindergärten:

Die städtischen Kindergärten sind geöffnet. Bei Rückfragen sollten sich Eltern grundsätzlich direkt an die Einrichtungen wenden. Anders als bei den Schulen gibt es bei Tagesstätten keine Pflicht zum Besuch, insofern gibt es hier keinen Regelungsbedarf und bleiben Eltern frei in der Entscheidung.

Müllabfuhr:

Die Müllabfuhr am Montag fällt aus. Bitte stellen Sie weder am Vorabend noch am Morgen die Tonnen an die Straße.

Ab Dienstag verschiebt sich – wie ansonsten nach Feiertagen üblich – die Abfuhr um jeweils einen Tag, so dass letztlich der Freitagsbezirk am Samstag abgefahren wird.

Wochenmarkt:

Der Wochenmarkt am Montag findet nicht statt.

Allgemeine Vorsicht im Stadtgebiet:

Bitte meiden Sie ab Sonntag mit Einsetzen des Sturms öffentliche Parks, Sportstätten, Grünanlagen, Friedhöfe und Wälder. Durch die zu erwartenden Windgeschwindigkeiten muss damit gerechnet werden, dass Äste brechen oder Bäume umstürzen. Auch mit herabfallenden Dachziegeln muss gerechnet werden.

Notruf:

Im Notfall wählen Sie bitte 112 (Feuerwehr) oder 110 (Polizei).