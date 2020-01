Alle Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahre aufgepasst: Am Sonntag, 2. Februar, laden die Mercaden Dorsten zum 1. Kinderflohmarkt ein.

In der Zeit von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr stellt das Centermanagement allen angemeldeten Kindern Flächen in der Größe von 1,50 x 2 Meter kostenlos zur Verfügung.

Anmelden zum Kinderflohmarkt kann man sich bis zum 28. Januar persönlich im Centermanagement den Mercaden Dorsten.

Bei Anmeldung erhält jeder Teilnehmer ein Regelblatt. Ein V.I.P. Pass und die Platznummer werden in den Mercaden Dorsten am Anmeldestand am Tag des Kinderflohmarkts ab 10:00 Uhr an die Teilnehmer ausgehändigt.

Es kann ausschließlich nur gebrauchtes Spielzeug, Bücher etc. verkauft werden und es darf auf dem Kinderflohmarkt keine Kleidung verkauft werden.

Für gute Laune und Unterhaltung hat sich das Team der Mercaden Dorsten etwas einfallen lassen: "Ob Kinderschminken, Luftballonmodellage oder eine noch geheime Überraschung, es lohnt sich teilzunehmen."