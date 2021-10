Aufgrund der Erneuerung der Fahrbahndecke ist ein Teilbereich des Kirchwegs in der kommenden Woche von Montag bis Mittwoch (18. bis 20. Oktober) gesperrt. Umleitungen werden eingerichtet und entsprechend ausgeschildert.

Darüber hinaus beginnen in der kommenden Woche die Bauarbeiten an den Radfahrwegen am Napoleonsweg und an der Birkenallee. Die Arbeiten am Napoleonsweg sollen bis Ende der Woche fertiggestellt sein, die Arbeiten an der Birkenallee bis zum 26. Oktober. Für beide Maßnahmen werden ebenfalls Umleitungen eingerichtet.