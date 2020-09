Die Elternschule des Vereins KKRN-aktiv am St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten hat noch Plätze für junge Mütter und Ihre Babys frei.

Dienstags Babymassage um 12 Uhr und mittwochs Vormittag "Fit mit Baby – in- & outdoor". „Bei Fit mit Baby – in- & outdoor werden Übungen erlernt, die super in den Babyalltag integriert werden können. Ob auf der Matte oder unterwegs mit dem Kinderwagen, durch das sanfte Workout werden Beckenboden, Rücken, Bauch, etc. trainiert, die Rückbildung wird hierdurch optimal unterstützt.“, erklärt Miriam Gogol, Sportwissenschaftlerin und Kursleiterin.

Weitere Infos und Anmeldung unter elternschule@kkrn.de, www.kkrn-aktiv.de