Eigentlich wollten Lorenzo Köller und Marcel Louven, Geschäftsführer des Juwelier- und Pfandhaus-Geschäfts Luxus Spot in der Essener Straße 18, ihre eigene Marke auf dem Feierabendmarkt im März vorstellen. „Die Corona-Pandemie mit der verbundenen Absage hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erzählt Marcel Louven. Wann der nächste Feierabendmarkt stattfindet, kann noch keiner sagen. Aus diesem Grund gehen die beiden Unternehmer mit ihrer Marke „Lippekind“ ab sofort an den Start.

Doch was verbirgt sich hinter „Lippekind“? „'Lippekind' steht für unsere Heimat. Wir möchten den Schriftzug auf modische Trendartikeln wie Textilien, Tassen, Einkaufsbeutel in unterschiedlichen Varianten und später auch im Bereich Schmuck bringen. Das Besondere an unserer Idee ist, dass wir mit einem Teil des Erlöses regionale Aktionen unterstützen möchten. So wird zunächst die Aktion Ein Dorsten unterstützt. “Lippekind“ ist aus Dorsten - für Dorsten“, erklärt Lorenzo Köller.

Das Angebot soll nach und nach ausgebaut werden. Lorenzo Köller und Marcel Louven hoffen, dass regionale Unternehmen die Produkte in ihr Sortiment aufnehmen. „Eine Präsentation in der Stadtinfo, vielleicht sogar im Modehaus Mensing oder in den Geschäften der Händler der Dorstener Interessengemeinschaft Altstadt wäre ein Weg, die Marke „Lippekind“ perfekt zu präsentieren“, so Louven. Für die Gestaltung werden Künstler gesucht, „die kreative Ideen einbringen können“. Doch zunächst startet der Vertrieb über die Website lippekind.de. „Neben dem Online-Shop können die Artikel aber auch in unserem Geschäft in der Essener Straße, in der Stadtinfo Dorsten sowie beim Stadtspiegel Dorsten erworben werden. Wir hoffen, dass schnell weitere Verkaufsstellen generiert werden können“, so Louven.