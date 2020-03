Wie jetzt bestätigt wurde, ist ein Mitarbeiter der Sparkasse Vest aus Dorsten an Covid19 erkrankt.



Der Mitarbeiter aus der Hauptstelle Dorsten war bereits seit einigen Tagen mit Symptomen in Beobachtung. Seine Kontaktpersonen sind inzwischen gemäß den Vorgaben des Robert-Koch-Institutes in freiwilliger häuslicher Quarantäne.

Die Hauptstelle bleibt bis auf Weiteres, wie geplant, mit reduziertem Personal an allen Vormittagen geöffnet.

Quelle: Sparkasse Vest