Mobile Impfungen werden am kommenden Samstag in Lembeck und Rhade fortgesetzt

Dorsten. Die mobilen Impfangebote in Dorsten werden am kommenden Wochenende fortgesetzt. Das Team des Kreises Recklinghausen ist am Samstag, 4. September, von 9 bis 13 Uhr im Carola-Martius-Haus in Rhade sowie am gleichen Tag von 14 bis 18 Uhr im Pfarrheim Lembeck zu Gast. Angeboten werden die Impfstoffe von BioNTech und von Johnson & Johnson.

Die kommenden Impftermine im Überblick:

- Samstag, 4. September, 9 bis 13 Uhr, in Rhade im Carola-Martius-Haus. Das Impfteam des Kreises Recklinghausen ist im Carola-Martius-Haus zu Gast (Navi: Urbanusring 17). Impfstoff: Johnson & Johnson (nur eine Impfung nötig) oder BioNTech.Impfungen sind möglich ab 12 Jahre. Impflinge zwischen 12 und 15 brauchen Einverständniserklärung und Begleitung eines Erwachsenen. Mitzubringen ist ein Ausweisdokument. Das Atlantis lädt alle Impflinge ins Freizeitbad ein

Samstag, 4. September, 14 bis 18 Uhr, in Lembeck, Pfarrheim St. Laurentius. Das Impfteam des Kreises Recklinghausen ist im Pfarrheim Lembeck zu Gast (Navi: Am Pastorat 1). Impfstoff: Johnson & Johnson (nur eine Impfung nötig) oder BioNTech. Impfungen sind möglich ab 12 Jahre. Impflinge zwischen 12 und 15 brauchen Einverständniserklärung und Begleitung eines Erwachsenen. Mitzubringen ist ein Ausweisdokument. Das Atlantis lädt alle Impflinge ins Freizeitbad ein

Wichtig: Wer sich für BioNTech als Impfstoff entscheidet, benötigt im Abstand von drei bis sechs Wochen eine zweite Impfung. Diese ist möglich nach Terminvereinbarung mit dem eigenen Hausarzt oder in einem Impfzentrum (z.B. in Recklinghausen am Konrad-Adenauer-Platz). Impfungen mit Johnson & Johnson sind erst ab 18 Jahren zulässig!