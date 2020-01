Am Dienstag, 4. Februar, richtet sich die Arbeitsagentur Recklinghausen mit ihrem Beratungsangebot speziell an Mütter mit Migrationshintergrund aus den Städten Dorsten und Gladbeck. Ab 9.30 Uhr informiert Ariane Hohengarten rund eine Stunde in Raum U2 (Untergeschoss) der Agentur für Arbeit Gladbeck (Goethestr. 34) über die verschiedenen Unterstützungsangebote und Anlaufstellen.

In der Veranstaltung werden viele verschiedene Themen angesprochen. So geht es zum Beispiel um die Aufnahme von Arbeit oder Ausbildung oder Möglichkeiten, die eigenen Sprachkenntnisse zu verbessern oder den Schulabschluss nachzuholen. Auch zum Minijob werden die Teilnehmerinnen umfassend beraten. Daneben erhalten sie wichtige Informationen zu Angeboten der Kindesbetreuung oder zum Müttercafé sowie Tipps zur richtigen Bewerbung. Auch individuelle Fragen und Anliegen können geklärt werden.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer sich aber vorab über die Veranstaltung informieren oder einen Beratungstermin für einen anderen Tag vereinbaren möchte, erreicht Ariane Hohengarten telefonisch unter 02361/40-1352 und per mail an Recklinghausen.BCA@arbeitsagentur.de.

Quelle: Agentur für Arbeit Recklinghausen