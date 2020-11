Die Auszubildenden in der Altenpflege legten jetzt nach dreijähriger Ausbildungszeit am Caritas Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit in Dorsten den letzten Teil ihrer staatlichen Abschlussprüfung ab.

Florian Heintze, Leiter des Caritas Bildungszentrum Dorsten, gratuliert den examinierten Altenpflegerinnen und Altenpflegern ganz herzlich: "Ein besonderer Dank gilt den Pflegeeinrichtungen, die uns in diesen außergewöhnlichen Zeiten flexibel und hilfreich zur Seite standen. Mit Hilfe ihrer Praxisanleitungen sind die Auszubildenden in alle Aufgabenbereichen der Pflege eingeführt und auf das Berufsleben gut vorbereitet worden.“

Über den erfolgreichen Abschluss freuen sich die Teilnehmer/innen:

Yesim Acar (Caritas Sozialstation - Marl), Annika Fiebig (Caritas St. Hedwig - RE ), Melisa Güneyli (Pflege PLUS GbR, OB), Norman Hessling (Altenpflege mit Herz, Bottrop), Emily Holtkamp (Caritas St. Teresa, Bottrop), Georgia Karnowka (Caritas St. Hedwig - Bottrop), Lena Marie Kutz (Caritas Marienheim, Schermbeck), Nicole Lange (Caritas Pflege & Gesundheit, Raesfeld), Alina Lechler (Caritashaus St. Michael, RE), Lionel Kiangebeni Makitu (Caritas Kardinal-von-Galen-Haus, Herten), Maren Marcinkowski (Caritas St. Teresa, Bottrop), Leonie Mujadzic (Caritashaus St. Michael, RE), Tan-Loi Nguyen (Caritashaus St. Anna, Dorsten), Özlem Pardal (Caritas St. Hedwig - RE), Malou Pawlasczyk (Seniorenhaus im Josefzentrum, Borken), Saskia Ridler (St. Ludgerus-Haus - Wesel), Laura Sapienza (Caritas St. Hedwig - Bottrop), Janine Schoroth (Caritas St. Teresa Bottrop), Jasmin Witt (Caritashaus Schwester Reginalda, RE).

Das Caritas Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit in Dorsten startet im nächsten Jahr wieder im April, Juli und Oktober mit der dreijährigen generalistischen Pflegeausbildung. Außerdem bieten wir ab 1. September 2021 die einjährige, dann ebenfalls generalistische Pflegefachassistenz-Ausbildung an. Interessenten sollten sich frühzeitig um einen Ausbildungsplatz in einer Pflegeeinrichtung bemühen, oder sich unter Tel. 02362 202620 informieren.

Quelle: Caritas Bildungszentrum Dorsten