Am Montag, 1. Februar beginnt bei der VHS Dorsten das neue Semester. Die aktuellen Programmhefte liegen bereits in Banken und Sparkassen, Apotheken, im Rathaus, der Stadtinformation und in anderen öffentlichen Einrichtungen aus oder sind online auf der Internetseite der VHS Dorsten unter vhs-und-kultur@dorsten.de verfügbar.

Auch wenn der Semesterstart aufgrund der Pandemie nicht „in Stein gemeißelt ist“, bittet das Team der VHS um rechtzeitige Anmeldung, um sich einen Platz in dem gewünschten Kurs zu sichern. Einige Kurse im Entspannungs- und Sprachenbereich sowie viele kaufmännische Kurse werden auch im Online-Format stattfinden, so dass die Teilnehmer sofort loslegen können! Sollte der Semesterstart aufgrund einer Verlängerung des Lockdowns verschoben werden, so wird das Team der VHS flexibel reagieren und in der Presse oder über die Internetseite, ihren Newsletter oder per E-Mail informieren. Den angemeldeten Teilnehmer*innen entstehen bei Ausfällen oder Verschiebungen aufgrund der Pandemie natürlich keine Kosten. Anmeldungen werden ab sofort gerne unter 0 23 62 / 66 4160 oder vhs-und-kultur@dorsten.de angenommen. Interessierte können sich aber auch auf der Internetseite unter www.vhs-dorsten.de nach ihrem gewünschten Kurs stöbern, sich direkt anmelden und über alle Entwicklungen in der VHS informieren.

Quelle: VHS Dorsten