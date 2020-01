Viele Bürgerinnen und Bürger nutzen bereits die Möglichkeit, Termine vor dem Besuch des Bürgerbüros online zu vereinbaren. Auf der Startseite der städtischen Homepage dorsten.de befindet sich gleich unter dem kurzen Grußwort von Bürgermeister Tobias Stockhoff ein Logo, das sie zur Terminverwaltung führt. Durch den seit Anfang Dezember angebotenen Service sollen Wartezeiten auf ein Minimum reduziert werden.

In den ersten Tagen des neuen Jahres 2020 war der Andrang im Bürgerbüro besonders hoch. Zahlreiche Dorstener waren ohne vorherige Terminvereinbarung ins Rathaus gekommen und mussten deshalb zum Teil längere Wartezeiten in Kauf nehmen.

Monika Heisterklaus, als Abteilungsleiterin für das Bürgerbüro zuständig, möchte die Bürgerinnen und Bürger deshalb noch einmal darum bitten, ihre Termine zuvor online zu vereinbaren. „Die Online-Terminvergabe bietet den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch unserem Team, eine viel bessere Planbarkeit“, sagt sie.

So funktioniert die Online-Terminvergabe: Auf dorsten.de/buergerbuerodorsten wird zunächst die gewünschte Leistung ausgewählt. Anschließend kann der Wunschtermin (Tag und Uhrzeit) gewählt werden. In einem dritten Schritt werden die persönlichen Daten (Name, Telefon, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse) eingetragen. Optional kann eine Terminerinnerung angefordert werden.

Nach der Reservierung erhalten die Bürgerinnen und Bürger per E-Mail einen Aktivierungslink. Wird die Anfrage innerhalb von zwei Stunden bestätigt, gilt der Termin als verbindlich reserviert. Andernfalls wird die Reservierung automatisch gelöscht.

Am Termintag können Bürgerinnen und Bürger ihre Anwesenheit ab 15 Minuten vor dem Termin am Terminal bestätigen – entweder über den Scan des QR-Codes auf der Terminbestätigung oder über die Eingabe des Geburtsdatums. Die Reservierung verfällt, wenn die Anmeldung mehr als fünf Minuten nach dem Termin erfolgt. Zur besseren Planbarkeit bittet die Stadt Dorsten darum, Termine, die nicht eingehalten werden können, zu stornieren.

Wer für die Erledigung seines Anliegens Foto, Fingerabdruck oder Unterschrift benötigt - beispielsweise für die Beantragung des Personalausweises - kann mit entsprechendem zeitlichen Vorlauf die „Speedcapture-Station“ im Foyer des Rathauses nutzen.

Monika Heisterklaus empfiehlt Bürgerinnen und Bürgern zudem, frühzeitig zu überprüfen, wann ihre Ausweisdokumente die Gültigkeit verlieren. „Gerade in den Wochen vor der Reisezeit, ganz besonders im Mai, ist es üblich, dass der Andrang im Bürgerbüro besonders groß ist, weil noch schnell ein neuer Personalausweis oder Reisepass gebraucht wird“, sagt sie.

Hinweis: Für die Nutzung der Parkplätze rund um das Rathaus ist ein Parkschein erforderlich. Das Parken auf den kleinen Besucherparkplätzen ist 45 Minuten kostenlos. Dazu können Bürgerinnen und Bürger mit der „Brötchentaste“ einen Parkschein ziehen, ohne Geld einzuwerfen.

Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros: Montag und Dienstag 8 bis 16 Uhr, Mittwoch: geschlossen, Donnerstag: 8 bis 18 Uhr, Freitag: 8 bis 13 Uhr. An jedem ersten Samstag im Monat: 9.30 bis 12 Uhr.

Quelle: Stadt Dorsten