Die Abteilung Jugendförderung des Amts für Familie und Jugend der Stadt Dorsten lädt zu einer Familienrallye in der Dorstener Innenstadt ein. Am 9. Oktober (Samstag) haben Kinder ab 6 Jahren gemeinsam mit ihren Familien von 9.30 bis 14 Uhr die Möglichkeit, an einem spannenden Quiz rund um die Dorstener Innenstadt teilzunehmen und attraktive Eintrittskarten für verschiedenen Freizeitaktivitäten in der Stadt zu gewinnen.



Die Aktion ist Teil des Programms „Aufholen nach Corona“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, durch das Kinder und Jugendliche u.a. die Möglichkeit erhalten sollen, versäumte Freizeitaktivitäten nachzuholen. In Zeiten der Pandemie waren Schulen, Kitas, Sportvereine und zahlreiche Einrichtungen ganz oder teilweise geschlossen. Neben dem verpassten Lernstoff hatten Kinder und Jugendliche ebenso im Bereich ihrer Freizeitgestaltung das Nachsehen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Kinder und ihre Familien können zwischen 9.30 Uhr und 14 Uhr an der Rallye teilnehmen. Die Fragebögen werden am Stand der Abteilung Jugendförderung ausgegeben. Weitere Informationen gibt es bei Silke Alfes unter der Rufnummer 02362 66 4579 oder per E-Mail an silke.alfes@dorsten.de.

Quelle: Stadt Dorsten