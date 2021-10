Repair Café im Leo startet wieder

Am 9. Oktober 2021 startet das beliebte Hervester Repair Cafe Dorsten wieder im Leo an der Fürst-Leopold-Allee 70 in Hervest.

Statt freitags findet das Repair Cafe Dorsten jetzt immer samstags von 10 bis 14 Uhr jeden 2. Und 4. Samstag im Monat statt.

In Absprache mit dem Organisationsteam gilt die 2G Regelung beim kontrollierten Einlass sowie Maskenpflicht innerhalb des Gebäudes.

Neben der Möglichkeit Geräte reparieren zu lassen, bietet das Team Kaffee und Kuchen an.

Quelle: Treffpunkt Altstadt