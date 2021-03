Seit insgesamt elf Jahren nehmen Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Schermbeck inzwischen schon am Wettbewerb „Jugend forscht“ teil. Bisher hat der Regionalwettbewerb immer in Marl stattgefunden.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wurde der Wettbewerb in diesem Jahr online durchgeführt – eine ungewöhnliche Situation für alle Beteiligten: Die Schülerinnen und Schüler mussten ihre Projekte vom heimischen PC aus in einer Videokonferenz einer Jury vorstellen. Die Betreuer (Pascal Gohr und Bianca Sadowski) konnten ihren Schützlingen nicht, wie üblich, beistehen, sondern ebenfalls „nur“ am PC das Geschehen mitverfolgen. Dennoch gibt es Grund zum Feiern:

Amalia Schymanski (Jahrgang 10) hat mit ihrem Projekt „Herstellung von Bienenwachstüchern: Eine tolle Alternative zu Frischhaltefolie“ den Sonderpreis „Natur“ gewonnen. Zusätzlich erhält Amalia ein Jahres-Abonnement der Zeitschrift „Natur“.

Merle Pischny und Hanna Sawetzki (Jahrgang 10) haben mit ihrem Projekt „Klima 2.0 – Entwicklung eines Brettspiels“ den Sonderpreis „Umwelt“ gewonnen.

Paula Lensing (Q2) hat mit ihrer Facharbeit zum Thema „Chaostheorie erklärt am Magnetpendel“ einen tollen 2. Platz belegt.