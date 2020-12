Zu Beginn der in diesem Jahr sehr besonderen Adventszeit erstrahlt die Dorstener Altstadt in weihnachtlichem Glanz. Die Stadtinfo Dorsten und auch das Citymanagement im Stadtteilbüro „Wir machen MITte“ freuen sich über das große Engagement der Dorstener Interessengemeinschaft Altstadt, vieler Sponsoren und den vielen privaten Anliegern, die für dieses weihnachtliche Ambiente sorgen und richten aus diesem Grund der ersten Weihnachtsselfie-Wettbewerb in der Altstadt aus.

Zur Teilnahme am Gewinnspiel können Fotos eingereicht werden, die die Teilnehmer vor weihnachtlich geschmückten Dekorationen in der Dorstener Altstadt und den Mercaden zeigen. Das kann ein Schaufenster, Gebäude oder ein anderer Teil einer weihnachtlichen Dekoration sein.

Alle Teilnehmer ab 14 Jahren haben die Möglichkeit, einen der folgenden Preise zu gewinnen:

1. Preis: Einkaufsgutschein über 50 Euro in einem Geschäft der Dorstener Fußgängerzone oder den Mercaden nach Wahl

2. Preis: Gastronomiegutschein für ein Restaurant in Dorsten

3. Preis: Einkaufsgutschein über 30 Euro in einem Geschäft der Dorstener Fußgängerzone oder den Mercaden nach Wahl

4. Preis: Kino-Gutschein

5. & 6. Preis: Atlantis-Gutschein

Das Foto muss dann auf einer Social Media-Plattform des Teilnehmers bzw. der Teilnehmerin ver-öffentlicht (z.B. Facebook, Instagram) und bei Veröffentlichung mit „Wir machen MITte“ verknüpft sein z.B. über #wirmachenmitte). Der Wettbewerb startet am Donnerstag, 3. Dezember und endet eine Woche später (10. Dezember) um 13 Uhr.

Der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin muss innerhalb des Wettbewerbszeitraums nachweisen, wie viele Likes das jeweilige Foto bekommen hat. Das kann z.B. über einen Screenshot erfolgen oder über eine direkte Ansprache der Mitarbeiter des Wir machen-MITte Stadtteilbüros oder der Stadtinfo Dorsten. Die Fotos mit den meisten Likes gewinnen.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Stadt Dorsten, umgesetzt wird es über die Stadtinfo Dorsten und das Citymanagement im Stadtteilbüro mit großer Unterstützung von verschiedenen Sponsoren, wie der Vereinten Volksbank und der Sparkasse Vest. Die Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel sind auf wirmachenmitte.de/termine/ veröffentlicht. Bei Fragen kann das Citymanagement unter Tel.: 02362/2140541 angesprochen werden.

Der Selfie-Wettbewerb wird im Rahmen der „Wir machen MITte“ Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt und mit Mitteln des Bundes, des Landes NRW und der Stadt Dorsten finanziert.

Quelle: Stadt Dorsten