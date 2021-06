Gute Nachricht für Wasserfreunde: Der Silbersee 2 in Haltern am See startet am Mittwoch, 2. Juni 2021, seinen Badebetrieb.

Wie im vergangenen Jahr ist der Zutritt zum Strandbad nur mit gültigem Online-Ticket möglich. Es gibt keine Tageskasse. Maximal 4.500 Besucherinnen und Besucher sind aktuell pro Tag zugelassen. Einlass erhalten nur Genesene, Getestete und Geimpfte. Es gelten die allgemeinen Regeln zum Infektionsschutz gemäß der aktuellen Coronaschutzverordnung NRW.

Infos und Tickets: https://silbersee2.de

Bis zum 27. Juni ist der Silbersee 2 zudem ein Standort des Ausstellungsprojektes "Ruhr Ding: Klima" von Urbane Künste Ruhr. Diese können u. a. bei sogenannten "Irrlichter-Touren" entdeckt werden (https://www.urbanekuensteruhr.de).

Der Regionalverband Ruhr (RVR) hält Anteile an der Betreibergesellschaft Silbersee 2.

Quelle: idr