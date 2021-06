Wer in der fünften Sommerferienwoche noch nichts vor hat und gerne draußen unterwegs ist, ist am Rottmannshof in Barkenberg genau richtig. In der Zeit vom 2. bis zum 6. August 2021 von 10.00 bis 16. 00 Uhr wird ein einfaches Camp errichtet, viel gespielt, mit Naturmaterialien gewerkelt und gemeinsam in den Wald gegangen.

Wer bereits einmal bei den naturpädagogischen Angeboten mitgemacht hat, weiß, wie abenteuerlich diese sein können. Willkommen sind alle naturliebende Kinder ab 7 bis 10 Jahren, die keine Angst haben sich dreckig zu machen.

Die Plätze sind begrenzt. Die Kosten pro Kind liegen bei 30 Euro.

Für Fragen und Anmeldungen stehen Heidi Müller und Mourlin Iwanek im Ev. Kinder- und Jugendhaus Rottmannshof, Alter Garten 8, zur Verfügung. Infos auch unter Tel.: 02369-24517.

Weitere Angebote sind auf der Facebook-, sowie Instagram-Seite des Rotmmanshof zu sehen.