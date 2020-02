Erzieherinnen, Eltern und Kinder des katholischen Kindergartens St. Ida in Holsterhausen haben die Nase voll: Der Weg am bzw. zum Familienzentrum an der Idastraße ist ständig mit Hundekot verschmutzt.

Was es bedeutet, wenn die Kinder erst durch Hundehaufen und dann in den Kindergarten laufen, muss nicht näher erläutert werden. Doch auch Eltern und die pädagogischen Mitarbeiterinnen sind von der Sauerei betroffen. "Jeden Tag müssen wir aufpassen, wohin wir treten", ärgert sich Kindergartenleiterin Andrea Borgs. Jetzt haben die ABC-Kinder der Drachen- und der Sonnekäfergruppe Initiative ergriffen und Schilder gebastelt, die uneinsichtige und rücksichtslose Hundehalter freundlich daran erinnern sollen, dass der Weg am Kindergarten kein Hundeklo ist. Hoffentlich kommt die Botschaft bei den Hundefreunden in der Nachbarschaft an.