Die Stadt Dorsten bietet seit Mittwoch (18. März) einen Zustellservice für beantragte dringend benötigte Personalausweise, Reisepässe, elektronische Aufenthaltstitel und eilige Personenstandsurkunden an.

Ausweise und Pässe können über das Formular auf der Internetseite dorsten.de/dokumentenausgabe(ab 19.03.2020 freigeschaltet)

oder telefonisch unter 02362 663811 angefordert werden.

Werden dringende Unterlagen aus dem Standesamt benötigt, kann sich unter der Rufnummer 02362/663851 mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Verbindung setzen.

Ausländer können sich unter der Telefonnummer 02362/663796 melden, wenn sie elektronische Aufenthaltstitel dringend benötigen.

Die Zustellung findet über einen von der Stadt Dorsten beauftragten Boten statt, der sich in jedem Fall ausweisen kann.

Die Zustellung verläuft wie folgt:



Der Bote der Stadt Dorsten klingelt bei zuhause an der Tür oder ruft vorab an, wenn er vor Ort ist. Er legt den Ausweis oder den Reisepass zur Vermeidung eines persönlichen Kontakts an einer Ihnen zugänglichen Stelle (z. B. vor der Tür) ab und Sie können den Ausweis oder Pass somit in Empfang nehmen. Diesen Empfang quittieren Sie uns durch Unterschrift auf einem Vordruck, der zusammen mit dem Dokument zur Verfügung gestellt wird. Ihren alten Ausweis oder einen Teil des entwerteten alten Reisepasses legen Sie uns dann in den Rückumschlag. Bei Fragen wird Ihnen der Bote weiterhelfen können. Bitte haben Sie Verständnis, dass auch der Bote Abstand von Ihnen halten wird und Sie einen Kugelschreiber etc. selbst bereithalten sollten.

Nach Absprache kann der Ausweis auch im Briefkasten hinterlegt werden. Für die Rückantwort ist ein vorfrankierter Umschlag vorbereitet.

Die Zustellung, Rückmeldungen und Rücksendungen werden durch die Passbehörde und das Standesamt nachgehalten.

Hinweis: Das Bürgerbüro hat alle bislang gebuchten Termine storniert und nimmt neue Terminanfragen derzeit nur noch telefonisch unter der Rufnummer 02362/663811 entgegen. Es gilt: Die Dringlichkeit des Termins muss nachgewiesen werden.

Quelle: Stadt Dorsten