Dorsten. Seit gut einer Woche gilt im Kreis Recklinghausen: Wer ein positives Corona-Testergebnis erhält, muss sich unmittelbar für mindestens 10 Tage in Quarantäne begeben.

Alle, die mit dem Betroffenen in einem Haushalt leben, müssen sich als Kontaktperson für mindestens 14 Tage isolieren und können diese Quarantäne auch durch einen negativen Test nicht unterbrechen. Diese Anordnung gilt sofort nach Testergebnis – auch wenn sie vom Gesundheitsamt des Kreises noch nicht ausgesprochen wurde.Vielen ist diese neue Regelung noch nicht bekannt. Damit es bei der Einhaltung der sofortigen Quarantäne nicht zu Missverständnissen kommt, hat die Stadt Dorsten die niedergelassenen Ärzte um Unterstützung gebeten, diese Information zu verbreiten. Ein Informationsblatt wurde an Dorstener Praxen ausgeliefert mit der Bitte, es allen Test-Patienten auszuhändigen. Betroffene können sich dann darauf vorbereiten, im Falle eines positiven Ergebnisses sofort in Quarantäne zu gehen und erfahren, was danach weiter passiert und welche Regeln einzuhalten sind. Mit den Infoblättern beliefert wurden zunächst alle Arztpraxen, die für Dorsten auf der Seite https://www.coronatestpraxis.de/ gelistet sind.

Praxen, die ebenfalls Tests durchführen, aber nicht automatisch die Hinweisblätter erhalten, können diese anfordern mit einer Mail an pressestelle@dorsten.de .