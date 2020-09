Stress gehört zum Alltag dazu, ob beruflich oder privat: Fast täglich sind wir mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert, die mal mehr, mal weniger schwer zu bewältigen sind. Wir stellen hohe Erwartungen an uns selbst und setzen uns zusätzlich unter Druck. Bevor dieser Druck gesundheitliche Schäden verursacht, ist es wichtig, zur Ruhe zu kommen.

Um sich in Gelassenheit zu üben und dem Stress entgegenzuwirken, veranstaltet der Verein KKRN-aktiv einen MBSR-Kurs. „Mindfulness-Based Stress Reduction“ ist ein wissenschaftlich fundiertes, achtwöchiges Stressbewältigungsprogramm, welches den Teilnehmern aufzeigt, wie sie bewusster leben und mehr Gelassenheit entwickeln können. „Ziel des Kurses ist es, unbewusst ablaufende Denk- und Verhaltensmuster aufzuzeigen, die eigenen Gefühle besser wahrzunehmen, sich zu entspannen und dadurch die Lebensqualität zu verbessern“, erklärt Lehrerin und MBSR-Trainerin Regina Luerweg.

Der Kurs findet ab dem 30. Oktober an acht aufeinander folgenden Freitagen von jeweils 16.15 bis 19 Uhr im St. Elisabeth Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe GmbH, Hülskampsweg 1-3, in Dorsten statt. Ergänzt wird der Kurs mit einem Tag der Achtsamkeit, der am 5. Dezember stattfindet. Weitere Informationen und Anmeldung unter 02362 29-57211 oder aktiv-dorsten@kkrn.de, www.kkrn-aktiv.de.