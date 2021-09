Sechs ehrenamtliche Mitarbeiterinnen vom Dorstener Team „wellcome“ sowie Koordinatorin Claudia Bruns-Ziemann haben an einer Erste-Hilfe-Schulung am Baby und Kind teilgenommen. Pierre Piel vom Team „Erste-Hilfe Kinderleicht“ hat zu Themen wie etwa Fieberkrämpfen, Vergiftungen, Brandverletzungen und zur Wundversorgung informiert.



Neben praktischen Übungen war auch ein reger Erfahrungsaustausch Bestandteil der Schulung. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen sind teilweise seit über zehn Jahren für das Projekt „wellcome“ tätig und unterstützen Familien im ersten Lebensjahr des Kindes. Es gab also vieles aus der praktischen Arbeit zu berichten.

Das Seminar fand im Dorstener Lokal „Cookies Veggies“ statt, in dem die Teilnehmer_innen als Dank ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit während der Schulung sehr gut versorgt wurden.

Informationen zu „wellcome“ gibt Claudia Bruns-Ziemann vom Familienbüro der Stadt Dorsten - telefonisch unter 02362 - 664570 oder per Mail an dorsten@wellcome-online.de

Quelle: Stadt Dorsten