Eine Dorstenerin ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Wie sich herausstellte, handelt es sich bei der Frau um eine Mitarbeiterin der Vereinten Volksbank. Eine Ansteckungsgefahr für Kunden der Vereinten Volksbank besteht nicht.

Das Gesundheitsamt des Kreises Recklinghausen hat der Vereinten Volksbank bestätigt, dass eine Mitarbeiterin aus dem Kundenservice in der Dorstener Hauptstelle positiv auf den Corona-Virus getestet wurde.

Zugleich hat das Gesundheitsamt Kontakt aufgenommen zu den Kolleginnen und Kollegen, die mit der betroffenen Mitarbeiterin in engem Kontakt standen. "Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir gebeten, aus Vorsichtsgründen zu Hause zu bleiben. Die betroffene Mitarbeiterin war zuletzt vergangenen Montag in der Bank", erklärt Ralf Bröker von der Vereinten Volksbank. "Das Gesundheitsamt hat uns darüber hinaus bestätigt, dass wir mit unseren deutlich erhöhten Hygienemaßnahmen* der vergangenen Wochen und der vorsorglichen Absage einer Veranstaltung kurz nach Bekanntwerden des Verdachts gestern Abend richtig gehandelt haben", so Bröker weiter.

„Natürlich haben wir jetzt in der Dorstener Hauptstelle die Herausforderung, mit deutlich weniger Mitarbeitern unsere Dienstleistungen für Mitglieder und Kunden darzustellen“, so Ingo Hinzmann, Mitglieder des Vorstandes. „Aber wir ziehen hier alle an einem Strang und in eine Richtung. Wir freuen uns also weiterhin auf jeden, der auch heute zu uns in die Bank kommt. Denn das ist laut Gesundheitsamt bedenkenlos möglich.“

* unter anderem antivirale Desinfektionsmittel in den Waschräumen und an den Beraterplätzen sowie tägliche Reinigung besonders von Türklinken und Türen, zudem stets aktualisierte Hinweise zur Handhygiene (hier vor allem zum Handschlag)

Foto: Bludau

