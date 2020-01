Auch wenn man solche Themen gerne verdrängt: Unfälle, Krankheit oder Alter können dazu führen, dass Sie wichtige Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können. Ehepartner, Kinder oder nahe Verwandte können in einer solchen Situation nicht automatisch für Sie handeln oder Sie rechtlich vertreten.

Damit die Interessen in so einem Fall gewahrt bleiben und Ihre Angelegenheiten geregelt werden können, sieht das Recht verschiedene Möglichkeiten vor.Dazu bietet der Caritasverband Dorsten eine Informationsveranstaltung zum Thema Vorsorgevollmacht/Betreuungsverfügung an.

Der Termin findet statt am Mittwoch, 5. Februar, um 16 Uhr, in den Räumen am Westgraben 18 in der Altstadt. Hier kann sich jeder Interessierte erste Informationen zur Erstellung einer Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung holen. Kostenlose Broschüren bzw. Vollmachten stehen an dem Tag zur Verfügung.

Anmeldung beim Caritasverband Dorsten unter der Tel. 02362/918700. Die Plätze sind aufgrund der Räumlichkeiten begrenzt.