Im Rahmen des Treffens der Dorstener Selbsthilfegruppe für Sauerstofflangzeittherapie referiert Dr. Norbert Holtbecker, Chefarzt der Lungenabteilung im St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten, am Mittwoch, 12. Februar, um 16 Uhr im Gasthof Schult über das Thema „Asthma oder COPD – was hab ich denn eigentlich?“

Die Atemwegserkrankungen Asthma und COPD dürfen zu Recht als Volkskrankheiten bezeichnet werden. Obwohl diese ähnliche Beschwerden hervorrufen, sind es jedoch unterschiedliche Krankheiten. „Für Asthma oder COPD haben wir heute verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Umso wichtiger ist es, genau zu klären, welche Erkrankung vorliegt“, erklärt Dr. Holtbecker.

In einem informativen Vortrag erläutert der Chefarzt die Zusammenhänge und klärt darüber auf, wie Asthma und COPD unterschieden und behandelt werden können. Der kostenfreie Vortrag findet statt im Haus Schult auf der Gahlener Straße 333 in Dorsten. Um Anmeldung wird gebeten bei Heinz Stockhoff unter der Telefonnummer 02369 76521 oder per E-Mail über dorsten@sauerstoffliga.de.

Quelle: KKRN