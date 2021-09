Der Hagebaumarkt Dorsten stellt erneut sämtlichen Erstklässlern in Dorsten hell leuchtende, gut und weit sichtbare Warnwesten für einen sicheren Schulweg zur Verfügung.

Geschäftsführer Benjamin Sender übergab gemeinsam mit Bürgermeister Tobias Stockhoff in der Wittenbrinkschule in Wulfen das erste Westen-Paket an Schulleiterin Dorothea Osemann und die Kinder. Die übrigen Grundschulen in Dorsten erhalten die Warnwesten in den nächsten Tagen.

Benjamin Sender, Geschäftsführer des Hagebaumarktes in Dorsten, hat die Aktion vor zwei Jahren ins Leben gerufen. Er ist selbst Vater von zwei kleinen Kindern und hat sich Gedanken über die Sicherheit auf dem Schulweg gemacht – gerade in der dunklen Jahreszeit. „Für Eltern ist es ein Zwiespalt: Natürlich sollen Kinder nicht täglich mit dem Auto zur Schule gebracht werden, damit sie lernen, Wege selbstständig und auch selbstbewusst zu bewältigen. Als Vater möchte ich aber auch, dass Kinder sicher in der Schule ankommen. So haben wir uns gefragt, was können wir tun, um die Sicherheit der Kinder zu erhöhen und haben die – im Grunde sehr einfache – Idee für diese Initiative entwickelt. Damit wollen wir zuerst die Kinder und ihre Familien unterstützen, aber auch die Schulen in Dorsten und die Stadt.“

Die Aktion ist in den vergangenen beiden Jahren so gut angekommen, dass sich Benjamin Sender entschieden hat, sie im neuen Schuljahr fortzusetzen und die rund 600 Schulanfängerinnen und Schulanfänger in Dorsten erneut mit solchen Westen auszustatten.

Bürgermeister Tobias Stockhoff begrüßt die Initiative von Benjamin Sender: „Es ist immer ein Gewinn für die ganze Gesellschaft, wenn Menschen und Unternehmen sich für das Gemeinwohl verantwortlich fühlen, wenn sie mit Verstand, Tatkraft und auch Geld Ideen entwickeln und umsetzen. Und gerade wenn wir gemeinsam etwas für Kinder tun können, ist das ein starkes Signal.“

Quelle: Stadt Dorsten