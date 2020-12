Wer auf der Suche nach einem schönen und gleichzeitig nachhaltigen Bio-Weihnachtsbaum ist, der wird auf dem Hof von Bernd und Heidi Lienemann in Lembeck (Wessendorf) an der Mergelkuhle 38 fündig.

Familie Lienemann hat eine Schonung mit verschiedenen Bio-Weihnachtsbäumen angelegt. Ab Mittwoch, 9. Dezember 2020, können sich die Besucher ihren ganz persönlichen Lieblingsbaum aussuchen, selber schlagen, oder auch gerne schlagen lassen.

Das Besondere an der Schonung auf Hof Lienemann: 300 Bio-Legehennen, die in ihrem mobilen Hühnerstall ihr Zuhause haben, dürfen nach Lust und Laune zwischen den Tannenbäumen umherlaufen. "Die fleißigen Hühner halten das Gras schön kurz und düngen gleichzeitig auf ganz natürliche Weise unsere Tannen", erklärt Heidi Lienemann. "Alle zwei Wochen wird das Hühnermobil weitergezogen, so dass den fleißigen Mädels immer frisches Grün zur Verfügung steht." Als Habichtschutz steht manchmal auch ein kleines Pony mit auf der Fläche. Sicherlich ein tolles Erlebnis für die Kleinen, während sich die Eltern um den Weihnachtsbaum kümmern.

Hof Lienemann

Heidi und Bernd Lienemann

Mergelkuhle 38

46286 Dorsten-Lembeck (Wessendorf)

Tel.: 02369 2042575