Aus dem Kreis Wesel sind am vergangenen Wochenende erstmals zwei mit dem Coronavirus infizierte Personen verstorben. Es handelt sich um einen 85jährigen Mann aus Dinslaken und einen 78jährigen Mann aus Kamp-Lintfort.

Aktuell gibt es im Kreis Wesel 146 bestätigte Infektionen.Der Krisenstab des Kreises Wesel appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, sich an die von Bund und Land vorgegeben Kontaktbeschränkungen zu halten. Nur so können mögliche Infektionsketten unterbrochen und die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden.

Die Lage stellt sich folgendermaßen dar:



Alpen: 5

Dinslaken: 16 (1 verstorben)

Hamminkeln: 13

Hünxe: 18

Kamp-Lintfort: 8 (1 verstorben)

Moers: 28

Neukirchen-Vluyn: 6

Rheinberg: 9

Schermbeck: 11

Sonsbeck: 1

Voerde: 10

Wesel: 16

Xanten: 5

Gesamt : 146 (2 verstorben)

Die Meldedaten werden mit jenen, bereits verifizierten Daten abgeglichen, die auch der Bezirksregierung gemeldet werden müssen. Daraus ergibt sich eine leichte zeitliche Verzögerung der Erfassung der noch immer steigenden Infektionszahlen. Damit wird aber auch verhindert, dass Doppelmeldungen das Zahlenbild verzerren.

Die erforderlichen Maßnahmen wurden seitens des Fachdienstes Gesundheitswesen des Kreises Wesel eingeleitet, insbesondere werden die Kontaktpersonen ermittelt und informiert.

Quelle: Kreis Wesel