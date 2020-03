Wer heute verreist, hat selbstverständlich hohe Ansprüche. Authentizität und Abenteuer statt Pool und Pauschaltourismus. Wie wärʼs also mit einem Trip zum größten Säuresee der Welt? Mit einem Flug zum gefährlichsten Airport der Welt? Oder mit einer Kreuzfahrt zu den giftigsten Tieren, die Australien zu bieten hat?

In seinem Atlas für Waghalsige, Leichtsinnige und Lebensmüde nimmt der schreibende Globetrotter Markus Lesweng ("Fettnäpfchenführer Australien") seine Gäste am Freitag, 13. März, 19.30 Uhr im VHS-Forum, Im Werth 6, mit auf eine Tour rund um die Welt, zu den gefährlichsten Orten, die Mensch und Natur geschaffen haben. Jenseits der ausgetretenen Pfade erwartet Sie ein bunter Strauß aus Risiken, mit denen Reisende ihre Lebenserfahrung vergrößern und ihre Lebenserwartung verkleinern können.

Atemberaubende Geschichten, zum Sterben schöne Bilder, brandaktuelle Reisewarnungen und eine Höchstdosis schwarzer Humor machen "How to Kill Yourself Abroad" zur bombigen Lektüre für die Entdecker von morgen. Und natürlich für alle, die schon immer gewusst haben, dass es daheim doch am schönsten ist …

Der "Abenteuerlicher Abend für Waghalsige und Leichtsinnige" ist eine Kooperationsveranstaltung des Cornelia-Funke-Baumhaus und der VHS Dorsten. Karten kosten 10 Euro, Voranmeldung im VHS-Servicebüro, Tel. 02362/664160/61 und an der Abendkasse.

Quell: Anke Klapsing-Reich