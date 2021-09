Nicht nur, dass die Renovierungsarbeiten am Bahnhof aktuell in den letzten Zügen liegen, jetzt steht außerdem fest, dass ab 2023 eine Bahn stündlich direkt von Bochum nach Haltern am See fährt. Damit wird ein jahrzehntelanger Wunsch von Stadt, Parteien und Bürgern wahr.

Bisher mussten Bahnreisende oft Verbindungen über Wanne-Eickel, Herne oder andere Ruhrgebietsstädte in Kauf nehmen, um von Bochum nach Haltern am See zu gelangen. Eine direkte Verbindung vom Kreis Recklinghausen zur Universitätsstadt dürfte deshalb viele freuen und für große Zeitersparnisse sorgen.

Wie die VRR-Verwaltung mitteilt, stehen dank des NRW-Verkehrsministeriums nun Mittel zur Realisierung zur Verfügung. Details zum Fahr-plan stehen noch aus. Nach der aktuellen Planung des VRR soll die neue Verbindung zum Fahrplanwechsel 2022/23 starten. „Das ist für alle Berufspendler sowie Studentinnen und Studenten eine super Sache“, sagt Bürgermeister Andreas Stegemann. Er hofft, dass es durch die neue Bahnverbindung zu Synergien auf beiden Seiten der Strecke kommt: „Ich freue mich sehr, dass wir für unsere Stadt bald eine weitere Möglichkeit haben, uns direkt mit dem Ruhr-gebiet zu verbinden und das Ruhrgebiet zu uns zu holen. Das wird eine tolle Verbindung passend zur Fertigstellung unseres Bahnhofs.“

Quelle: Stadt Haltern