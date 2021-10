2019 hat Dorstens Nachbarstadt Gladbeck ihr 100-jähriges Stadtjubiläum gefeiert. Gladbeck ist also eine noch junge Stadt, die mit dem Bergbau groß geworden ist.



Am Donnerstag, 19. Oktober, lädt die VHS zu einer Stadtführung durch die Innenstadt von Gladbeck ein. Bei dem Rundgang unter Leitung von Dietrich Pollmann erfährt die Gruppe Interessantes zur Gladbecker Geschichte. Außerdem sind markante Punkte zu sehen wie die beeindruckende Propsteikirche St. Lamberti, die Fußgängerzone um die belebte Hochstraße oder der Jovyplatz mit Amtsgericht, „kreativAmt“ und den „Beamtenwohnhäusern“.

Die Anfahrt nach Gladbeck erfolgt individuell, die Gruppe trifft sich also vor Ort um 15.00 Uhr am Alten Rathaus auf dem Willy-Brandt-Platz in Stadtmitte. Die Gruppe wird geführt von Dietrich Pollmann, dem ehemaligen VHS-Leiter in Gladbeck.

Dienstag, 19.10., 15.00 Uhr bis 16.45 Uhr, Treffpunkt: Eingang am Alten Rathaus, Willy-Brandt-Platz 1, Gladbeck-Mitte, Gebühr: 5,50 Euro.

Anmeldung im Servicebüro unter 02362 66-4160 oder 02362 66-4164 oder per E-Mail: vhs-und-kultur@dorsten.de. Online-Anmeldung unter https://www.vhsundkultur-dorsten.de/vhs/aktuelles

Quelle: Stadt Dorsten