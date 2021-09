Am Samstag, 2. Oktober 2021, nehmen die Landfrauen gerne auch mit Partner an der Tour de Buur zum Thema "Alles Milch" um 13 Uhr ab Raiffeisen Hohe Mark, Am Sägewerk 77 in Lembeck mit den Fahrrädern teil.

Die Milchtour führt zu Familienbetrieben, die sich auf Milchviehhaltung spezialisiert haben. Dabei entdecken die Teilnehmer Kühe, die Karussell fahren und haben die Möglichkeit, an der Milchhaltestelle frische Rohmilch für zu Hause zu zapfen. Die Tour beinhaltet eine Führung durch Agrarscouts per Audioguidesystem und einen Snack oder Kaffee und Kuchen zum Preis von 15 Euro pro Person. Die Tour kann auch mit Auto unternommen werden.

Anmeldung bis spätestens 24. September 2021 bei Beate Hölting, Tel.: 02866/1600 oder unter landfrauen-rhade@web.de.

Quelle: Landfrauen Rhade