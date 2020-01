Das diesjährige „Opening“ der Reitsportsaison fand am Wochenende traditionell auf dem Gelände des Reitsportclubs RV Lippe-Bruch Gahlen statt. Wenn Gahlens Turniermacher zum großen Hallenevent am ersten Januarwochenende einladen, folgen die Springreiterinnen und Springreiter gern diesem Ruf – rund 120 an der Zahl zeigten in Springprüfungen verschiedener Schwierigkeitsgrade ihr Können. Über 3.000 Zuschauer erlebten von Freitag bis Sonntag Reitsport vom Feinsten.

Ein Höhepunkt war am Samstag der Große Preis der Automobilgruppe Köpper. Hier entschied die 28-jährige Angelique Rüsen, die für den RFV Alt-Marl startete, das S***-Springen für sich. Ihr Holsteiner Calvino legte einen schnellen und fehlerfreien Ritt hin und verwies beim Stechen die Konkurrenten Toni Haßmann, Hermann Ostendarp, Markus Renzel, Felix Haßmann und Celine Tillmann auf die Plätze. Der einzige Lokalmatador bei dieser Springprüfung, der Gahlener Martin Sterzenbach, leistete sich zwei Abwürfe und qualifizierte sich somit nicht fürs Stechen.

Am Sonntagvormittag feierte die Hengstschau ein tolles Comeback in der vollbesetzten Halle. Sie ersetzt die Hallen-Vielseitigkeitsspringprüfung der Vorjahre, die nun Geschichte ist. Auch 2021 wollen die Zuschauer wieder eine Hengstschau sehen. Denn was sie am Sonntag zu sehen bekamen, ist für Pferdeliebhaber und Kenner ein Genuss. Acht Hengststationen, darunter auch die heimische Hengststation Hoffrogge, präsentierten ihr westfälisches Tafelsilber einen begeisterten Publikum, das bei den Vorführungen mit Applaus nicht sparte.

Weitere sportliche Wettkämpfe und ein buntes Showprogramm, unter anderem mit einem Konzert der Erler Jäger rundeten die Veranstaltung ab.

Text und Fotos: Pieper