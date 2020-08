Christina Honsel ist Deutsche Meisterin im Hochsprung. Die Dorstenerin springt für den TV Wattenscheid und setzte sich bei der Leichtathletik-DM in Braunschweig durch.



Honsels Bestleistung sprang bereits am 13. Juli 2019 bei der U23-Europameisterschaft in Gävle, Schweden, 1,92 Meter. Am Samstag, 8. August, hätte sie in Braunschweig diesen persönlichen Rekord beinahe gebrochen. Christina sprang hier 1,90 Meter – mit reichlich Luft. Danach probierte sie sich an der 1,93 Meter, scheiterte aber knapp.

Über den Gewinn der Deutschen Meisterschaft von Hochspringerin Christina Honsel hat sich auch Tobias Stockhoff sehr gefreut. Der Bürgermeister sowie Sportkoordinator Michael Maiß haben am Montagvormittag zum Telefon gegriffen, um der Dorstenerin gemeinsam zu gratulieren. „Die beste Hochspringerin der Bundesrepublik kommt aus unserer Stadt. Wir können stolz auf Christina Honsel sein, die als Spitzensportlerin Höchstleistungen vollbringt und zudem eine hervorragende Botschafterin für Dorsten ist“, sagt Tobias Stockhoff.

Der Einladung des Bürgermeisters, die neue Deutsche Meisterin in einer der nächsten Rats- oder Ausschusssitzungen im Rathaus offiziell zu empfangen, hat Christina Honsel gerne zugestimmt.