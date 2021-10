Der Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck bietet DiscoFox-Training an.

An fünf Mittwochabenden, 27. Oktober, 3., 10., 17. und 24. November jeweils von 19:30 – 20:30 Uhr zeigt Trainer Eugen Gal in der neuen Tanzakademie in der Bachstraße 3, wie Grundschritte und kleine Folgen mit viel Power und Spaß getanzt werden können. Weitere Informationen (3G-Regel) und Anmeldung unter Tel. (02853) 390 155.