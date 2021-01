In diesem Jahr war beim Dorstener Badminton Club 1986 e.V. das Badminton-Spielen und das Kinder- und Jungendtraining aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen nur eingeschränkt möglich. Der Vorstand vom DBC wollte sich daher bei seinen Mitgliedern für die Treue zum Verein in dieser schweren Zeit bedanken.

Zum Jahresabschluss konnte sich jedes Mitglied am Parkplatz vor der Sporthalle vom DBC an einem „Drive-in Schalter“ ein Geschenk kontaktlos abholen.

Der Vorstand hofft, dass in 2021 wieder Badminton gespielt und auch das 35-jährige Vereinsbestehen ausgiebig gefeiert werden kann.

Der Verein freut sich, Badminton-Interessierte zu einem kostenlosen Schnupperabend/ -Training begrüßen zu dürfen, sobald das Spielen wieder erlaubt ist. Mehr Informationen sind auf der Homepage http://badminton-dorsten.de/ zu finden.