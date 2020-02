Mit Kampfgeist setzte sich der TTV gegen den TSC durch.

Herren – Bezirksliga 1

TTV Hervest-Dorsten – SV Westfalia Gemen 7:9

Nach verhältnismäßig kurzer Spielzeit stand es bereits 5:0 für die Gäste aus Gemen. Dies war nicht verwunderlich, da die TTVler gleich auf vier Stammkräfte verzichten musste.

Mit Martin Lücke und Markus Klümper stellte aber die 2. Mannschaft zwei spielstarke Spieler ab, die alle vier Einzelspiele siegreich gestalteten. Dirk Kunze (2) und Josef Pöppelbuß sorgten für die restlichen Punkte.

Da allerdings alle vier Doppel abgegeben wurden reichte es nicht mehr zum Unentschieden.

TTV Herren: Dirk Kunze (2), Martin Lücke (2), Markus Klümper (2), Josef Pöppelbuß

Herren – Kreisliga 1

TTV Hervest-Dorsten II – TSC Dorsten II 9:6

Ohne die drei Stammspieler Martin Lücke, Markus Klümper (spielten Ersatz in der ersten Herren) und Klaus Strothoff ging es für die zweite Mannschaft des TTV im Derby gegen den TSC Dorsten.

Gleich zu Beginn konnte nur das Doppel Lelen/Kapteina gewinnen. Das Doppel Paul/Rothlübbers verlor knapp im fünften Satz. Somit lag der TTV 1:2 zurück.

Dank kämpferischer Leistungen konnte der TTV die nächsten fünf Spiele für sich entscheiden. Es stand 6:2. Dann kam der TSC ins Spiel zurück. Drei gewonnene Spiele und es stand nur noch 6:5 für den TTV.

Doch die überragenden Andre's im mittleren Paarkreuz mit insgesamt vier Punkten und am Ende Daniel van Hall mit dem neunten entscheidenden Punkt brachten den Heimsieg. Damit hat der TTV beide Derbys für sich entschieden.

Am nächsten Sonntag geht es zum nächsten Derby nach Altendorf.

TTV Herren II: Stefan Lelen/Andre Kapteina, Daniel Paul, Stefan Lelen, Andre Kapteina (2), Andre Rothlübbers (2), Robin Juste, Daniel van Hall

Herren – 1. Kreisklasse 1

TTV Suderwich – TTV Hervest-Dorsten III 5:9

Die 3. Mannschaft fuhr zum Rückrundenstart nach Recklinghausen-Suderwich. Der Gegner stellte seine beste Mannschaft auf. Doch durch eine geschlossene Mannschaftsleistung rund um den hervorragend aufgelegten Max Hochstrat, konnte mit 9:5 ein Sieg mit nach Dorsten genommen werden. Nach dem gelungenen Start wird die Mannschaft an weiteren Siegen arbeiten.

TTV Herren III: Robin Juste/Andre Funcke, Max Hochstrat/Thomas Schmidt, Andre Funcke, Daniel van Hall, Thomas Schmidt, Max Hochstrat (2), Robin Juste, Fritz Hähnchen

Herren – 2. Kreisklasse 2

TTV Hervest-Dorsten IV – TTC W. Recklinghausen-Süd 9:2

TTV Herren IV: Thomas Wichmann/Hubertus Menze, Ulrike Hölting (2), Thomas Wichmann (2), Ralph Stenzel, Stephan Oelze, Ute Kapteina, Hubertus Menze

Herren – 2. Kreisklasse 1

DJK Olympia Bottrop V – TTV Hervest-Dorsten V 9:3

TTV Herren V: Nick Preylowski/Egbert Hein, Frank Determann/Andreas Bartling, Nick Preylowski

Jungen 13 – Kreisliga

SuS Polsum – TTV Hervest-Dorsten 8:2

TTV Jungen: Leon Korchel (2)

Jungen 15 - Kreisliga

TTC Bottrop 47 – TTV Hervest-Dorsten II 2:8

TTV Jungen II: Felix Schwarze/Jakob Köhler, Ruben Hölscher (2), Felix Schwarze (3), Jakob Köhler (2)

Jungen – 1. Kreisklasse

TTV Hervest-Dorsten II – VfL Hüls 1:9

TTV Jungen II: Tom Neuber

Jungen – Bezirksliga 1

TST Buer-Mitte – TTV Hervest-Dorsten 8:2

TTV Jungen: Hendrik Fisler/Tom Wisniewski, Hendrik Fisler