Der Tag begann regnerisch und windig. Das jedoch lies die Euphorie der Spieler des BVH Dorsten II nicht schmälern.

Mit einer ansprechenden und klaren Ansage des neuen Trainers Stefan Schwandt gingen die Spieler auf den Platz.

Alle wollten dieses Spiel gewinnen. Nach bereits 6 min ging der BVH durch Leon Schwandt mit 1:0 in Führung. Die Partie war spannend, denn die Borkener kämpften und erziehlten in der 34 min den Ausgleich zum 1:1.

Beide Mannschaften spielten einen guten Fussball wobei der BVH mehr Chancen hatte.

In der 34 min. gingen Sie dann durch den Kapitän Marcel Schwandt mit 2:1 in Führung.

Nach der Halbzeit brachte erneut Leon Schwandt den Ball zum 3:1 ins Netz.

Diese Führung wollten die Borkener nicht auf sich sitzen lassen und erziehlten in der 56 min den Anschlusstreffer zum 3:2.

Ein starker Ricardo Puscher krönte seine Leistung in der 72 min zum 4:2, gefolgt von einem sensationellen Tor von Phil Maurice Muthmann zum 5:2.

Den Deckel machte der Joker Kalli (Pascal Andre Peetz) zu und erziehlte das 6:1 , welches auch der Endstand der Partie war. Seine gelbe Karte, die er für seinen Torjubel (er zog sich das Trickot aus) bekam,die war es Ihm wert.

Trainer Schwandt verliess den Platz hoch erhobenen Hauptes und voller Stolz auf seine Jungs.

Die nächste Partie wird am kommenden Sonntag auswärts um 13:00 gegen Raesfeld III sein.