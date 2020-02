Am Samstag gelang den Tänzerinnen der Jugend-Formation „Amianto“ des Tanzclubs Grün-Weiß Schermbeck in Dorsten mit Platz vier ein schöner Erfolg in der neuen Jazz und Modern/Contemporary-Saison.

Die stark verjüngte Formation trainiert seit dem Herbst gemeinsam mit Lina Maidhof und Jessica Drygalla und hat die neuen Tänzerinnen gut in die Gruppe integriert. In einem Teilnehmerfeld von zwölf Formationen der Jugendlandesliga West I präsentierten sie ihre Choreografie „The Warrior“ sehr gut und zogen in die Zwischenrunde mit neun Teams ein.

Den zweiten Durchgang tanzten Luisa Daunheimer, Luisa Dieckmann, Milla Jost, Zoe Marie Pieczkowski, Linda Temmler, Jill Turnbull, Marielle Dahlke, Helene Jansen, Lotta Overkämping, Emma Sophie Schwering, Thalia Timm, Lea-Sophie Kremp, Sophia Temmler und Maja Reckwardt ebenso überzeugend. Im anschließenden großen Finale mit sechs Formationen sah die Jury „Amianto“ mit der Wertung 4-5-5-2-4 auf dem vierten Platz. „Es lief gut“, waren sich die beiden Trainerinnen Lina Maidhof und Jessica Drygalla einig. „Für das erste Turnier sind wir sehr zufrieden. Und nach oben ist aufgrund der gemischten Wertungen noch Luft.“ Jetzt freut sich die Formation auf das nächste Turnier am 15. März in Herne.

Großes Finale

1. Joy (TSZ Royal Wulfen), 21113

2. Dance Feeling (JMD im TSV Hochdahl 64), 12241

3. Viento (TSA d. SV Bayer Wuppertal) , 36632

4. Amianto (TC Grün-Weiß Schermbeck), 45524

5. Traumtänzer (TSA d. TV Einigkeit Waltrop), 53365

6. sixPoint (TSA d. Herner Turn-Club 1880), 64456

Zwischenrunde

7./8. Suspension (Spiel- und Sportverein Rhade 1925)

7./8. Smaragd (Tanzstudio 60/30 Köln)

9. Decidance (TSA d. DJK Sportfreunde 1920 Dülmen)

Vorrunde

10. Passion (TSA d. DJK Sportfreunde 1920 Dülmen)

11. FourtyFourFive (TSC Blau-Gold Castrop-Rauxel)

12. RISE (TSA d. Hammer Sport Club 2008)

Quelle: TC GW Schermbeck