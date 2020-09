Jahreshauptversammlung & Saisonwechsel

Für den 19. August lud der TTV Hervest-Dorsten alle Mitglieder herzlichst zur Jahreshauptversammlung in das Cafe Deluxe ein. Auf der Tagesordnung standen unter anderem der Jahresrückblick, die Wahl neuer Vorstandsmitglieder und die aktuelle Corona-Situation.

Sportwart Frank Determann berichtete über die abgelaufene Saison, die mit zwei Meistertiteln, einem Aufsteiger und keinem Absteiger sehr positiv war, wenn auch nicht sonderlich lang, denn die Saison wurde aufgrund der Corona-Situation vorzeitig beendet. Dies hat der ersten Mannschaft eindeutig geschadet, denn zum Zeitpunkt des Abbruches befand sich die Mannschaft in einem saisonalen Tief. Wäre die Saison regulär beendet worden, wäre bestimmt eine bessere Platzierung als Platz zehn möglich gewesen. Ähnliches gilt für die zweite Seniorenmannschaft, der die Zeit fehlte, den siebten Tabellenplatz wieder wett zu machen. Dafür kam der vorzeitige Abbruch der ersten Seniorenmannschaft und der sechsten Herren eher gelegen: Beide Mannschaften konnten den ersehnten Meistertitel einfahren, was definitiv kein Selbstläufer ist. Auch die vierte Mannschaft hatte einen Grund zum (Corona-konformen) Feiern, denn sie konnte als Tabellenzweiter direkt aufsteigen. Die zweite, dritte und fünfte Mannschaft konnte sich im Laufe der Saison jeweils souverän in der oberen Tabellenhälfte halten und sich so gute Plätze im Tabellenmittelfeld sichern.

Jugendwart Robin Juste berichtete über die ebenfalls sehr positiv über die neue Saison. Die ersten beiden Jungen 18 Mannschaften erzielten zwar nur einen Platz in der unteren Tabellenhälfte, dafür legte die erste Jungen 15 Mannschaft eine sehr starke Saison hin. Dem Erstplatzierten dicht auf den Versen sicherte sich die Mannschaft den zweiten Tabellenplatz. In der regulären Saisonzeit wäre auch für diese Mannschaft eventuell noch die Meisterschaft möglich gewesen. Für die zweite Jungen 15 Mannschaft sprang aufgrund längerer Krankheitsfälle und Verletzungen lediglich der achte Platz heraus. Eine deutliche Leistungssteigerung legte die Jungen 13 Mannschaft im Verlauf der Saison hin, konnte so einige verlorene Punkte aus der Hinrunde wieder ausgleichen und sich einen guten sechsten Platz sichern.

In der kommenden Saison wird der TTV mit sieben Herren- und zwei Seniorenmannschaften sowie im Jugendbereich mit drei Jungen 18, einer Jungen 15 und einer Jungen 13 Mannschaft antreten.

Die folgende Tabelle zeigt den Status zum Saisonwechsel auf einen Blick:

Mannschaft Platzierung Liga Liga

   2019/20  2019/20 2020/21

1. Herren 10 Bezirksliga Bezirksliga

2. Herren 5 Kreisliga Kreisliga

3. Herren 7 1. Kreisklasse 1. Kreisklasse

4. Herren 2 2. Kreisklasse 1. Kreisklasse

5. Herren 7 2. Kreisklasse 2. Kreisklasse

6. Herren 1 Hobbyliga 3. Kreisklasse

7. Herren - - Hobbyliga

1. Senioren 4 1. Kreisklasse 1. Kreisklasse

2. Senioren 8 1. Kreisklasse 1. Kreisklasse

1. Jungen 18 7 Bezirksliga Kreisliga

2. Jungen 18 10 1. Kreisklasse 1. Kreisklasse

3. Jungen 18 - - 1. Kreisklasse

1. Jungen 15 2 Kreisliga Kreisliga

2. Jungen 15 8 Kreisliga -

1. Jungen 13 6 Kreisliga Kreisliga

Die genauen Aufstellungen finden sich auf der Vereinshomepage oder unter Click-TT.

Bezüglich Zu- und Abgänge im Spielbetrieb gibt es im Vergleich zum Vorjahr einige Änderungen: Zur Halbserie sind Bassil Shdifat, Ralph Stenzel und Yannik Quindeau zum TTV gekommen. Zur neuen Saison sind Samuel Ljuri und Alison Simon zum TTV zurückgekehrt und Birgit Cornelius ist dem Verein beigetreten.

Weiter ging es mit der Wahl neuer Vorstandsmitglieder. Zur Wahl stand der Posten des ersten Vorsitzenden, des ersten und zweiten Sportwartes, des ersten und zweiten Pressesprechers, des Internetwartes sowie des Sponsoring-Beauftragten. Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung des Vorstandes für das kommende Jahr im Vergleich zum letzten Jahr:

Posten Belegung 2019/20 Belegung 2020/21

1. Vorsitzender André Funcke André Funcke

1. Geschäftsführer Marco Stepka Marco Stepka

2. Geschäftsführer René Rupietta René Rupietta

1. Sportwart Frank Determann Frank Determann

2. Sportwart Markus Klümper -

1. Jugendwart Robin Juste Robin Juste

2. Jugendwart André Kapteina André Kapteina

1. Kassierer Philip Synofzik Philip Synofzik

2. Kassierer Markus Nielbock Markus Nielbock

1. Pressesprecher Sandra Stepka Florian Wallkötter

2. Pressesprecher - Dominik Hensen

Internetwart Klaus Strothoff Klaus Strothoff

Sponsoring-Beauftragter - Markus Klümper

Anschließend wurden im Namen des Kreisvorstandes Mitglieder für ihre langfristige Aktivität im Tischtennissport geehrt: Andrea Meinken für 40 Jahre sowie Andre Kapteina und Ute Kapteina für jeweils 30 Jahre.

Die Corona-Situation lässt auch den TTV Hervest-Dorsten auf Hochtouren fahren. Der Vorstand trifft sich wöchentlich, um die aktuellen Entwicklungen bezüglich der Krise in die Planung miteinfließen zu lassen und so das Hygiene- und Schutzkonzept des Vereins stets aktuell zu halten. Dazu zählen unter anderem besondere Maßnahmen beim Training und bei den Meisterschaftsspielen sowie der Verzicht auf Doppelspiele. Dies betrifft auch die Vereinsmeisterschaften: Die Meisterschaften im Doppel wurden für dieses Jahr komplett gestrichen und die Meisterschaften im Einzel wurden auf den September verschoben. Sportwart Frank Determann setzt für die kommende Saison andere Maßstäbe als sonst: „Unter Corona sind in diesem Jahr nicht die Platzierungen vorrangig, sondern dass die Saison gespielt werden kann und alle gesund bleiben. Die Saison wird sich auszeichnen durch Entgegenkommen dem Gegner gegenüber und Einspringen in anderen Mannschaften.“

Unter diesen Vorzeichen ist die neue Saison vor Kurzem gestartet, weshalb der Trainingsbetrieb auch wieder auf Hochtouren läuft. Der TTV Hervest-Dorsten wünscht daher allen Tischtennisfreunden viel Spaß, Erfolg und vor allem Gesundheit für die neue Saison!